Duizenden demonstreren in Hanau na aanslag ES

22 februari 2020

17u38

Bron: Belga 0 In de Duitse stad Hanau hebben vandaag zo'n 3000 mensen gedemonstreerd naar aanleiding van de aanslag die er woensdag werd gepleegd. Een 43-jarige schutter opende het vuur in twee shishalounges en schoot negen mensen met een migratieachtergrond dood. Ook doodde de dader, die een extreemrechts motief had, zijn moeder voordat hij zelfmoord pleegde.

Betogers droegen onder meer borden met teksten als “Moet er eerst gedood worden om woedend te zijn?” en “mensenrechten in plaats van rechtse mensen”. De organisatoren van de demonstratie hadden ongeveer 2000 mensen op het Freiheitsplatz verwacht.

Bondsdaglid Cem Özdemir van de Groenen legde in Hanau een krans voor de slachtoffers. Hij zei dat het moeilijk is woorden te vinden voor een dergelijke aanslag en hoopte “dat dit jaar de geschiedenis in gaat als het jaar waarin de republiek het rechts-radicalisme serieus neemt”.

In Duitsland wordt veel kritiek geuit op Alternative für Deutschland (AfD). Deze politieke partij is tegen migratie en wordt door sommige politici medeverantwoordelijk gehouden voor de schietpartijen.