Duizenden demonstranten verwacht in Dublin tijdens misviering, paus vraagt om vergeving voor misbruik binnen kerk

26 augustus 2018

09u19

Bron: CNN, BBC, Irish Times, Belga 2 Deze namiddag zal paus Franciscus in Dublin een misviering houden samen met zo’n half miljoen gelovige Ieren. Maar tegelijkertijd wordt verwacht dat duizenden mensen de straat zullen opkomen in protest tegen het seksueel misbruik binnen de kerk. De paus heeft deze voormiddag tijdens een bezoek aan het Maria-bedevaartsood Knock nog om "vergeving" gevraagd.

Gisteren heeft de paus opnieuw zijn verontschuldigingen aangeboden voor de “vreselijke geschiedenis van kindermisbruik binnen de kerk”, nadat de Ierse eerste minister Leo Varadkar hem had opgeroepen een “nultolerantie” in te stellen voor pedofiele priesters. Varadkar vroeg ook dat “woorden worden omgezet in daden”. “Het is tijd dat we een nieuwe, meer volwassen relatie opbouwen tussen de kerk en de staat”, had hij gezegd.

Ook op de tweede dag van zijn bezoek aan Ierland heeft paus Franciscus het schandaal aangekaart. De Argentijn heeft om "vergeving" verzocht voor het grootscheeps misbruik door geestelijken van kinderen."Ik bid de Heer om vergeving van deze zonden, voor het schandaal en verraad dat zovelen in de familie van God ervaren", zei de leider van de katholieke kerk aan het Maria-bedevaartsood Knock.

Nieuwe getuigenissen hebben het schandaal de voorbije weken in de (Britse) media gehouden. Een brief van de paus vorige maandag, waarin hij toegaf dat de kerk niet genoeg had gedaan tegen het misbruik, kreeg veel kritiek van de slachtoffers zelf. Volgens hen ging de paus niet ver genoeg in zijn afkeuring van het schandaal. Het bezoek van de paus aan Ierland gaat dan ook gepaard met heel wat protest.

Protestacties

Meer dan 10.000 mensen hebben zich op Facebook aangesloten bij de groep “Say Nope to the Pope”. De campagne roept op om een ticket te bemachtigen voor de misviering van deze namiddag en dan niet op te dagen. Nog eens 9.000 mensen sluiten zich aan bij de actie “Stand for Truth”, dat georganiseerd wordt door Colm O’Gorman, die misbruikt is geweest. Terwijl de paus om 15.00 uur lokale tijd de gelovigen zal aanspreken, zal een stille wake gehouden worden in de stad Tuam, waar vorig jaar 800 kinderlijkjes zijn gevonden rond een voormalig katholiek opvanghuis voor ongehuwde moeders en hun baby’s.

Gisteren hebben ook al verschillende protesten plaatsgevonden. De demonstranten vragen de paus om op te komen voor de overlevenden en iets voor hen te doen. Zij die misbruikt zijn door leden van de katholieke kerk willen dat eender wie betrokken is geweest bij de misdaden berecht wordt. De paus heeft gisterenavond nog samengezeten met acht slachtoffers van misbruik. Tijdens die gesprekken zou de Argentijnse paus de corruptie en toedekking van het schandaal door de kerk “kaka” genoemd hebben. Al omschreef zijn vertaler het eerder als "vuil dat je in het toilet vindt".