Duizenden demonstranten eisen meer democratie in Thailand IB KVDS

12 januari 2020

03u12

Bron: ANP, Belga 0 Duizenden mensen hebben zondag in Bangkok gedemonstreerd tegen de regering van premier Prayuth Chan-ocha en voor meer democratie. Het ging om een van de grootste politieke protestacties van de voorbije jaren.

De demonstranten hielden voor het krieken van de dag een ‘protestjog tegen dictatorschap'. De menigte demonstreerde daarbij al joggend tegen politieke onderdrukking in het land. Volgens de organisatoren hadden zo’n 13.000 personen zich opgegeven voor de actie.

Aanhangers

Een tweede demonstratie in Bangkok, ditmaal van aanhangers van de regering, trok volgens de organisatie een vergelijkbaar aantal deelnemers.





Premier en oud-legerchef Chan-ocha greep via een militaire coup de macht in 2014 en zat vijf jaar lang de junta voor die het land bestuurde. In maart won hij de Thaise verkiezingen, maar door de nieuwe kieswet werd hij bevoordeeld.