Duizenden demonstranten de straat op in Boedapest om te protesteren tegen Orbán TT

05 januari 2019

17u49

Bron: ANP 0 In Boedapest hebben ongeveer 10.000 mensen geprotesteerd tegen de Hongaarse regering onder leiding van de rechts-nationalistische premier Viktor Orbán. Na een mars door de hoofdstad eindigden de betogers bij het parlementsgebouw.

Tegen het einde van vorig jaar werden ook al massale bijeenkomsten gehouden. Aanleiding was het parlementaire besluit voor een arbeidswet die bepaalt dat werkgevers van hun personeelsleden mogen verlangen dat ze 400 overuren per jaar maken. De betogers hebben het over een slavenwet. “We zullen geen slaven zijn”, was een van de leuzen die de betogers scandeerden.

De betogers keren zich ook tegen de eenzijdige, regeringsvriendelijke berichtgeving door de staatsomroep, de beperking van de wetenschappelijke vrijheid en de corruptie onder hoge regeringsfunctionarissen en hun familie. Zowel linkse als rechtse oppositiepartijen en de vakbonden steunen de protestacties.

