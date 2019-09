Duizenden Chilenen op straat voor verjaardag staatsgreep Pinochet IB

09 september 2019

05u50

Bron: Belga 0 Meer dan 4.000 mensen zijn gisteren in de Chileense hoofdstad Santiago op straat gekomen, drie dagen voor de 46ste verjaardag van de staatsgreep van generaal Augusto Pinochet en van de start van de militaire dictatuur. Dat meldt de politie.

Op het einde van de manifestatie brak geweld uit tussen de ordediensten en de betogers. De manifestanten gooien met stenen naar de politie, die reageerde met traangas. Volgens de politie werden 23 mensen opgepakt.

Op 11 september 1973 zetten militairen onder leiding van generaal Pinochet de regering van Salvador Allende af. De president pleegde zelfmoord in zijn presidentieel paleis. Tijdens de militaire dictatuur, die tot 1990 duurde, zouden meer dan 3.000 mensen vermoord of verdwenen zijn.

Slechts honderd verdwijningen opgehelderd

Met de slogan "voor de waarheid en de gerechtigheid" riepen verschillende linkse organisaties op om te demonstreren. Ze eisen vooruitgang in de gerechtelijke onderzoeken naar de misdrijven tijdens de dictatuur. Van de 1.200 verdwijningen zijn slechts een honderdtal zaken opgehelderd. Veel lichamen van slachtoffers zijn in de zee gegooid of opgeblazen door het leger om alle sporen te wissen.

Ook de communistische politica Carmen Hertz kwam op straat. Zij heeft net de overblijfselen van haar man teruggevonden. Hij werd tijdens de dictatuur opgepakt en neergeschoten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.