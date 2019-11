Duizenden Catalanen opnieuw op straat op vooravond Spaanse verkiezingen TT

09 november 2019

21u18

Bron: Reuters, La Vanguardia, El Pais 4 In Barcelona zijn op de dag voor de Spaanse parlementsverkiezingen opnieuw duizenden mensen de straat opgekomen om te protesteren tegen de strenge straffen voor de Catalaanse separatistische leiders. De Spaanse politie is massaal aanwezig in de Catalaanse hoofdstad en is vast van plan elk poging tot geweld de kop in te drukken. Voorlopig verlopen de betogingen en bijeenkomsten grotendeels vreedzaam.

De bijeenkomsten zijn georganiseerd door Tsunami Democratìc, het platform dat opgericht is om aandacht te vragen voor de gevangenisstraffen voor de Catalaanse politici en onafhankelijkheidsleiders. Op verschillende plaatsen in Barcelona, maar ook in andere Catalaanse steden, stonden toespraken, optredens en sit-ins op het programma.

De bijeenkomsten op wat officieel een “reflectiedag” is - de Spaanse politici voeren vandaag geen campgane meer voor morgen - verlopen vreedzaam. Toch is de Guardia Civil en de Spaanse nationale politie massaal gemobiliseerd, met 2.500 agenten bovenop het normale aantal. Verschillende politiecordons houden wel een optocht van de radicale organisatie CDR (Comités voor de Verdediging van de Republiek) met ongeveer 700 deelnemers tegen die naar de Plaça d’Urquinaona in het centrum willen trekken.



De demonstranten probeerden wel barricades van vuilniscontainers op te werken, maar voorlopig zonder veel succes. Ook werd er volgens de politie door enkelingen met stenen en eieren gegooid.

Geen meerderheid

Spanje trekt morgen voor de vierde keer in vier jaar tijd naar de stembus, voor parlementsverkiezingen die dit keer grotendeels in het teken staan van de onafhankelijkheidsstrijd in Catalonië. De vorige verkiezingen, op 28 april, hadden geen werkbare meerderheid langs links of langs rechts opgeleverd. Omdat ontslagnemend premier Pedro Sanchez, die met zijn socialistische partij PSOE de verkiezingen wel had gewonnen, er niet in was geslaagd een nieuwe regering te vormen, werd het parlement opnieuw ontbonden.

De kans is echter groot dat ook de uitslag van morgen weinig zoden aan de dijk zal zetten en dat de zetelverdeling fundamenteel weinig zal veranderen, waardoor noch het linkse blok noch het rechtse een meerderheid zal halen. Langs links hoopt de PSOE een regering te kunnen vormen met of gedoogsteun te kunnen vragen aan het uiterst linkse Unidas Podemos, langs rechts strijden de voormalige regeringspartij Partido Popular (PP), het liberale Ciudadanos en het extreemrechtse Vox om de stemmen. De laatste peilingen toonden een mogelijk forse stijging van die partij aan.

Kan premier Sanchez opnieuw geen meerderheid vinden met enkel de steun van Unidas Podemos, dan zal hij mogelijk opnieuw moeten gaan aankloppen bij de Catalaanse nationalisten van de ERC (Catalaans Republikeins Links) en JxCAT (Samen voor Catalonië).

Verwacht wordt dat de opkomst morgen fors lager zal liggen dan de vorige keer. De stembussen openen om 9 uur en sluiten weer om 20 uur. Dan worden ook de eerste exit polls verwacht.