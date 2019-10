Duizenden Catalanen op weg naar Barcelona in driedaagse ‘vrijheidsmarsen’ TT

Bron: La Vanguardia 4 Vanuit heel Catalonië zijn vanmorgen een reeks 'vrijheidsmarsen’ begonnen waarin duizenden deelnemers drie dagen zullen stappen richting hoofdstad Barcelona. De demonstranten, die vanuit vijf startplaatsen zijn vertrokken, moeten daar vrijdagavond aankomen. Het verkeer op heel wat wegen ligt stil.

De marsen vertrokken vanochtend in Girona, Berga, Vic, Tarrega en Tarragona. De bedoeling is dat de inwoners van de steden en dorpen op de route naar Barcelona de komende uren en dagen aansluiten, zodat er vrijdagavond een zo groot mogelijke groep mensen in Barcelona aankomt. Vrijdag plannen een aantal vakbonden ook een grote stakingsactie uit protest tegen de veroordelingen.

Ook verschillende ministers uit de Catalaanse regering stappen mee in wat een vreedzame optocht moet worden.

De marsen zijn een organisatie van de pro-onafhankelijkheidsbewegingen ANC (Assamblea Nacional Catalana) en Omnium. Hun voormalige voorzitters zijn maandag elk tot twaalf jaar cel veroordeeld in de rechtszaak rond het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. De 'twee Jordi's’ waren de enige twee niet-politici op het proces, maar werden toch veroordeeld voor opruiing.

Verschillende steden in Catalonië waren vannacht opnieuw het strijdtoneel van onlusten. Demonstranten staken containers in Barcelona in brand, de politie chargeerde verschillende keren. 51 mensen werden gearresteerd, er vielen opnieuw meer dan 70 gewonden.

