Duizenden Catalanen op straat tegen opsluiting afgezette regeringsleden Redactie

08u11

Bron: Belga 0 AFP Duizenden mensen zijn gisteravond op verschillende plaatsen in Catalonië op straat gekomen om te protesteren tegen de opsluiting van de afgezette Catalaanse ministers. Dat melden Spaanse media.

Acht voormalige Catalaanse ministers werden gisteren door het Spaanse gerecht in voorlopige hechtenis geplaatst.



In Tarragona, een havenstad op honderd kilometer van Barcelona, kwamen bijna 5.000 mensen bijeen om de vrijlating van de ministers en viceminister-president Oriol Junqueras te eisen. In Lerida, 170 kilometer ten westen van de Catalaanse hoofdstad, vroegen zo'n 3.000 mensen hetzelfde.

AFP

De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont eiste gisteren vanuit Brussel de vrijlating van de acht voormalige Catalaanse ministers. "Als minister-president van de legitieme regering van Catalonië eis ik de vrijlating van de ministers en de viceminister-president", zei hij in een toespraak die werd uitgezonden op de Catalaanse regionale televisie.

AFP