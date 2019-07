Duizenden Catalanen manifesteren voor Europees Parlement in Straatsburg TT

02 juli 2019

12u01

Bron: Belga 1 Duizenden Catalanen houden vandaag een protestactie voor het Europees Parlement in Straatsburg. Ze klagen aan dat drie oud-ministers van de Catalaanse regering - Carles Puigdemont, Toni Comin en Oriol Junqueras - hun zetel in het parlement niet kunnen opnemen.

De Catalanen en hun sympathisanten grijpen de openingszitting van het parlement aan om hun ongenoegen te laten blijken. Velen van hen hebben een Catalaanse vlag bij. Omstreeks 9.30 uur waren ze volgens de politie al met 4.000. De ordediensten zijn massaal ter plaatse en het openbaar vervoer in Straatsburg ondervindt hinder van de actie.

Voormalig Catalaans minister-president Puigdemont en oud-minister Comin leven in België in ballingschap omdat ze in Spanje dreigen te worden opgepakt voor hun rol in de organisatie van het onafhankelijkheidsreferendum van 2017. Om die reden wilden ze na hun verkiezing als Europees parlementslid niet naar Spanje terugkeren om er getrouwheid aan de grondwet te zweren, een vereiste voor alle Spaanse kandidaat-Europarlementsleden. Omdat ze dat niet deden, weigerden de Spaanse autoriteiten hun namen door te geven aan het Europees Parlement als verkozen MEP's. Daardoor blijft hun stoel in het halfrond leeg.

Behalve Puigdemont en Comin, mag en kan ook Oriol Junqueras zijn zetel niet opnemen. Hij zit in Spanje in de gevangenis en mocht van het Hooggerechtshof de cel niet verlaten om zijn getrouwheidsgelofte af te leggen.

Aan de manifestatie in Straatsburg neemt onder anderen Santiago Solsona deel, een 54-jarige advocaat uit Catalonië. "Wat zijn onze stemmen nog waard als de personen die we verkiezen hun functie niet mogen opnemen? Worden ze hier in het kanaal gegooid?", zegt hij. "Het is belangrijk om hier te zijn, want in Spanje worden onze fundamentele rechten de kop ingedrukt."

“Stop politieke repressie”

Ook Mark Demesmaeker (N-VA) voert mee actie. Hij is geen Europarlementslid meer, maar blijft de Catalaanse zaak steunen. "2.3 million votes can't be silenced. Stop political repression", tweette hij tijdens de protestactie. In een videoboodschap voegt hij eraan toe dat de hele zaak een kluif voor het Europees Hof van Justitie wordt. "Daarmee wordt de controverse over de politieke repressie in Spanje op het Europese niveau getild. Dit heeft geen voorgaande."

Puigdemont en Comin kregen gisteren van het Gerecht van de EU, een onderdeel van het Europees Hof, te horen dat het Europees Parlement niet kan ingrijpen in de selectie van verkozen Spaanse Europarlementsleden. Het betreft een loutere nationale aangelegenheid, luidde het. Het staat buiten kijf dat Puigdemont en Comin tegen de uitspraak beroep zullen aantekenen bij het Hof zelf, dat zich dan ten gronde over de kwestie zal moeten buigen.

Massaal protest Straatsburg tegen buitenspel zetten democratie in Catalonië : 3 verkozen parlementsleden mogen vandaag hun mandaat niet opnemen! 2,3 million votes can’t be silenced. Stop political repression ⁦@NVA_EU⁩ #FreeCatalanPoliticalPrisoners pic.twitter.com/oJa8VTl2zb Mark Demesmaeker 🎗(@ markdemesmaeker) link