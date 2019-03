Duizenden Catalanen betogen in Madrid avh

16 maart 2019

20u48

Bron: Belga 0 In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn vandaag duizenden Catalanen op straat gekomen. Ze eisen de vrijlating van de Catalaanse separatisten waartegen een proces loopt.

Volgens de politie daagden 18.000 mensen op. Ze waren gekleed in de Catalaanse kleuren geel, rood en blauw en liepen achter een spandoek met de woorden: “Zelfbeschikking is geen misdaad”. Er werden ook foto’s van de twaalf separatistische leiders die terechtstaan meegedragen en hun vrijlating werd geëist.

Het was voor het eerst dat de betogingen tegen het proces buiten Catalonië plaatsvonden. Betogers reisden massaal per trein en met 500 afgehuurde bussen naar de hoofdstad. De politie had honderden agenten ingezet om de orde te bewaren.