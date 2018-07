Duizenden Catalanen betogen in Barcelona voor vrijlating politici

14 juli 2018

Duizenden mensen hebben in Barcelona betoogd om de vrijlating te eisen van de politici die opgesloten zitten en de terugkeer te vragen van zij die Spanje ontvlucht zijn. De Catalaanse regeringsleider Quim Torra nam ook deel aan de betoging. "Elke minuut die onze gedetineerden in de gevangenis en ver van huis, familie en vrienden doorbrengen getuigt van een schaamteloze politiek, en aanvaarden we niet", aldus Torra.