Duizenden Californiërs op de vlucht voor grote natuurbrand: “We moesten door de vlammen heen rijden” IB

09 november 2018

03u17

Bron: ANP 2 In de Amerikaanse staat Californië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen voor een grote natuurbrand, die daar sinds donderdagochtend woedt. De lokale autoriteiten spreken van een “chaotische evacuatie”. Er zijn ook onbevestigde berichten over slachtoffers.

De brand, die Camp Fire is gedoopt, heeft al meer dan 3200 hectare in de as gelegd. Door de harde wind en de droogte van de afgelopen tijd grijpt het vuur snel om zich heen.

Patients are evacuated from the Feather River Hospital before it is destroyed by the Camp fire in Paradise, California. More than 18,000 acres have been scorched in a matter of hours

📷 Josh Edelson pic.twitter.com/s4eVz1P5lH AFP news agency(@ AFP) link

De circa 27.000 inwoners van het stadje Paradise - zo'n 240 kilometer ten noorden van San Francisco - werden opgeroepen de stad te verlaten. Door ongelukken raakten uitvalswegen geblokkeerd en veel mensen lieten hun voertuigen achter en vluchtten lopend, zo meldden de autoriteiten.

#CampFire

near Feather River Hospital

Paradise CA, Pentz Rd pic.twitter.com/gEIOxkHgEX wcoast777(@ wcoast777) link

Zeer grote brand

“We moesten door de vlammen rijden om hier te komen", vertelde een inwoner die op een motorfiets was ontsnapt aan de televisiezender Action News Now. Volgens berichten op sociale media staan in Paradise onder meer een ziekenhuis, een school en een supermarkt in brand. “Het is zeer chaotisch. Het is een hele grote brand”, zei een agent van de California Highway Patrol.

Natuurbranden verschroeiden dit jaar al meer dan 250.000 hectare land in Californië. Dit is twee keer zo veel als in 2017 en drie keer meer dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaar.

#CampFire is growing at an estimated rate of 80 football fields PER MINUTE.



Conditions are nearly ideal for explosive fire growth in Northern California today, at the peak of fall wildfire season. Record or near-record dry vegetation + strong and dry offshore winds. A nightmare. Eric Holthaus(@ EricHolthaus) link