Duizenden burgers betogen in Nicaragua voor vrijlating politieke gevangenen jv

12 augustus 2018

07u33

Bron: dpa 1 Duizenden burgers zijn in Nicaragua de straat opgetrokken om de vrijlating van politieke gevangenen te eisen. "Je hebt ze ons levend ontnomen, we willen ze levend terug", scandeerden betogers zaterdag bij protestmarsen in hoofdstad Managua en andere steden in het Centraal-Amerikaanse land.

De oppositie zegt dat sinds het begin van het protest tegen de regering in april verschillende tegenstanders van het regime opgepakt zijn. Ze zouden voor terrorisme en georganiseerde criminaliteit zijn aangeklaagd.

In de stad Matagalpa, in het noorden van het land, openden vermoedelijk regeringsgezinde paramilitairen volgens mediaberichten het vuur op betogers. Twee personen raakten daarbij gewond. "Met moordenaars onderhandelen we niet over vrijheid", was te lezen op spandoeken van regeringstegenstanders.

De jongste protesten zijn ontstaan na sociale hervormingen. Maar intussen eisen de regeringstegenstanders het aftreden van president Daniel Ortega, het einde van de repressie, en vrije pers. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat al 450 personen omkwamen bij de protesten.