Duizenden Britten betogen in Londen voor uitstap uit EU

09 december 2018

18u33

Aangevoerd door de extreemrechtse activist Tommy Robinson hebben vandaag in Londen duizenden mensen gemanifesteerd voor de brexit. De anti-islamorganisatie English Defence League protesteerde samen met aanhangers van de eurosceptische partij UKIP. Aan een tegenmanifestatie van aanhangers van oppositiepartij Labour namen volgens de organisatoren veel meer mensen (ongeveer 15.000 manifestanten) deel.

Scotland Yard legde beide protestmarsen sterke beperkingen op om confrontaties te vermijden. De politie gaf geen schatting vrij over het aantal deelnemers.

Robinson is een raadgever van Gerard Batten, die sinds vorig jaar voorzitter van de UKIP is. Gewezen UKIP-leider Nigel Farage had onlangs aangekondigd de partij te verlaten. Hij kan zich niet verzoenen met de meer extremistische koers van de partij.



Het Britse parlement stemt dinsdagavond over het brexitakkoord dat met de Europese Unie is onderhandeld.