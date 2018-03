Duizenden Britse militairen worden gevaccineerd tegen antrax na vergiftiging ex-spion TTR

15 maart 2018

14u51

Bron: Belga 0 Duizenden Britse soldaten zullen wegens de groeiende spanningen tussen Londen en Moskou tegen antrax worden ingeënt. Dat is door een woordvoerder van Defensie in Londen bevestigd. De verwekkers van antrax, ook bekend als miltvuur, worden beschouwd als een potentieel biologisch wapen. In Londen zal ook een hoogtechnologisch centrum voor de verdediging tegen chemische wapens gebouwd worden.

Antrax of miltvuur wordt veroorzaakt door de bacterie Bacillus anthracis. Miltvuur kan bij een tijdige diagnose met antibiotica behandeld worden. In het andere geval kan de infectieziekte tot de dood leiden.

Het nieuwe centrum zal gebouwd worden op het geheime militair onderzoeksterrein Porton Down in het Zuid-Engelse graafschap Wiltshire. Daar voeren de Britten onderzoek naar chemische en biologische wapens. Het terrein ligt in de buurt van het Zuid-Engelse stadje Salisbury, waar een aanslag met gifgas op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Joelia werd gepleegd. De Britse premier Theresa May bracht vandaag een bezoek aan Salisbury en zou er volgens een regeringsfunctionaris praten met de politie, reddingswerkers en de bevolking en zich informeren over de gezondheidstoestand van Skripal.

De 66-jarige Skripal en zijn 33-jarige dochter werden op 4 maart bewusteloos op een bank in een park in Salisbury aangetroffen. Ze bevinden zich in een kritieke toestand. Naar verluidt werden ze het slachtoffer van het extreem gevaarlijke zenuwgas novitsjok, dat ooit in de Sovjetunie werd ontwikkeld. Londen beschuldigt Moskou ervan, verantwoordelijk te zijn voor de aanslag.