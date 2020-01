Duizenden boeren betogen in Berlijn SVM

17 januari 2020

13u44

Bron: Belga 0 Enkele duizenden boeren met tractoren hebben in Berlijn actiegevoerd. Naar aanleiding van de 'Groene Week', een grote internationale landbouwbeurs in de Duitse hoofdstad, klaagden ze de strenge natuurbeschermingswetten aan die volgens hen ten koste gaan van de boeren.

In totaal reden deze voormiddag zowat 500 tractoren de Berlijnse binnenstad binnen uit drie verschillende richtingen. Ook in verscheidene andere steden was er protest.

De demonstraties worden georganiseerd door de boerenbeweging ‘Land schafft Verbindung’. Die bracht in oktober en november al veel boeren op de been om in Berlijn te protesteren met hun tractoren.

Morgen komen in de hoofdstad ook duizenden voorstanders van betere milieubescherming op straat. Zij eisen onder het motto ‘Wij hebben er genoeg van’ juist strengere wetten en normen voor de landbouwsector.