Duizenden betogers op straat tegen ‘coup’ van Boris Johnson LH

31 augustus 2019

14u39

Bron: The Guardian, Evening Standard 4 UPDATE Duizenden demonstranten gaan vandaag over heel Groot-Brittannië de straat op tegen de beslissing van Boris Johnson om het parlement op te schorten tot 14 oktober. Er zijn protesten vlak bij Downing Street in Londen, waar de ambtswoning van de Britse premier is, maar ook in andere Britse steden.

Ook in de steden Newcastle, Belfast, Manchester, Oxford, Sheffield, Bristol en Leeds zijn er protesten aan de gang. In Manchester verzamelden meer dan 1.000 demonstranten, in Londen lopen de straten in de buurt van Downing Street vol. Daar vindt de grootste demonstratie plaats. In het centrum van Bristol werden zo'n 2.000 betogers geteld.

Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn heeft zich achter het protest geschaard. “De publieke verontwaardiging tegenover Boris Johnson is oorverdovend. Mensen hebben gelijk om op straat te komen en ik moedig iedereen aan om deel te nemen aan de demonstraties in Londen en in het hele land", aldus Corbyn.

Het tijdelijke buitenspel zetten van het Britse parlement door Johnson heeft eerder deze week geleid tot spontane protesten voor de poorten van Downing Street en tot een petitie die al door meer dan 1,6 miljoen Britten is ondertekend. De beslissing van Johnson wordt ook aangevochten in drie rechtszaken.

Numbers swelling outside Downing Street. Organisers expect thousands to join nationwide protests against Johnson’s proroguing of Parliament. #Brexit pic.twitter.com/yruiTFaxX8 Ashish Joshi(@ ashishskynews) link