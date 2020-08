Duizenden betogers klagen racisme aan tijdens Commitment March in Washington, DC kv

28 augustus 2020

23u26

Bron: Reuters, Belga 0 In de Amerikaanse hoofdstad Washington nemen duizenden mensen vandaag deel aan een betoging tegen racisme. De Commitment March vindt plaats op de 57ste verjaardag van Martin Luther King Jr.’s historische ‘I have a dream’-speech.

“Jullie hebben misschien de dromer gedood, maar jullie kunnen de droom niet doden”, zo sprak de bekende dominee en burgerrechtenactivist Al Sharpton de menigte toe. Sharpton staat gekend om zijn scherpe toespraken. Eerder dit jaar leidde hij de begrafenis van George Floyd.

De mars, die de naam ‘Commitment March: Get Your Knee Off Our Necks’ (Verbintenismars: haal jullie knie van onze nekken, red.) kreeg, is georganiseerd door het National Action Network, een burgerrechtenvereniging onder leiding van Al Sharpton.

De betogers trokken van het Lincoln Memorial naar het nabijgelegen Martin Luther King Memorial. De deelnemers hadden borden bij zich met daarop teksten als ‘black lives matter’ en ‘I am a man’. Die laatste is een bekende slogan van de burgerrechtenbeweging uit de jaren 60 in Amerika. Ook waren de namen te zien van zwarte Amerikanen die door politiegeweld om het leven zijn gekomen.



“Haal je knie van onze nekken”, was een van de leuzen die te horen waren, waarmee de betogers verwezen naar de manier waarop George Floyd in mei om het leven kwam. Voorafgaand aan de mars kwamen diverse mensen aan het woord op de trappen van het Lincolnmonument. Onder hen was Kamala Harris, de kandidaat-vicepresident van de Democraten, via een videotoespraak. Ook de zoon van King kreeg het woord.

Er drukt een knie op de nek van de democratie en onze natie kan maar tot zekere hoogte leven zonder de zuurstof van vrijheid Martin Luther King III

Verscheidene sprekers beklemtoonden het belang van de aankomende verkiezingen en wezen op de de verbanden tussen activisten voor de burgerrechten van Afro-Amerikanen, mindervaliden, holebirechten en de strijd tegen wapengeweld. “Op zoveel manieren staan we vandaag samen in de symbolische schaduw van de geschiedenis, maar we maken op dit eigenste moment geschiedenis”, zei Martin Luther King III, zoon van de vermoorde Martin Luther King Jr.. “Amerikanen demonstreren samen, velen voor de eerste keer, en we eisen echte, blijvende structurele veranderingen.”

Luther King III riep zijn toehoorders op om in november te gaan stemmen. “Onze kracht moet worden benut door meer dan retoriek en meer dan marcheren”, zei hij. “Er drukt een knie op de nek van de democratie en onze natie kan maar tot zekere hoogte leven zonder de zuurstof van vrijheid.”

Verscheidene andere sprekers verwezen naar John Lewis, de Democratische volksvertegenwoordiger die in juli overleed na een levenslange strijd voor gelijke rechten voor de zwarte bevolking. Hij had ook op de mars in 1963 het woord genomen.

De betoging vindt plaats op het ogenblik dat er in de VS al maanden onrust heerst sinds de dood van George Floyd op 25 mei. De zinloze dood van de Afro-Amerikaan leidde tot protesten over het hele land.

Eerder deze week braken er rellen uit in Kenosha in de Amerikaanse staat Wisconsin, nadat een politieagent Jacob Blake, eveneens een Afro-Amerikaan, meerdere keren in de rug schoot voor de ogen van zijn kinderen. Blake overleefde de schietpartij, maar is verlamd.

Philonise Floyd, de broer van George Floyd, verscheen vandaag in het bijzijn van zijn vrouw en andere familieleden eveneens op het podium. “Ik wou dat George hier was om dit te zien”, zei hij emotioneel.

Allisa Findley, de zus van Botham Jean, een Afro-Amerikaanse man die in Dallas werd doodgeschoten door een politieagente die per ongeluk zijn appartement binnenwandelde in plaats van het hare, zei: “Ik ben het beu om nieuwe namen, nieuwe hashtags toe te voegen aan een reeds lange lijst van slachtoffers van politieterreur. We kunnen niet toestaan dat onze broers en zussen enkel herinnerd worden voor de manier waarop ze gestorven zijn.”

De mars vindt plaats tijdens de aanhoudende coronapandemie die de zwarte bevolking in de VS zwaarder heeft getroffen dan de blanke. Zwarte mensen hebben meer kans om ziek te worden en te sterven aan het virus en om hun job te verliezen, zo blijkt uit de statistieken.

Aanwezigen op de mars werden opgeroepen om te zorgen dat ze voldoende afstand ten opzichte van elkaar hielden en tussen verschillende sprekers in werden het podium en de microfoons telkens ontsmet. Veel demonstranten droegen maskers, maar een groot aantal ook niet.