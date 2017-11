Duizenden betogers in Barcelona beloven "strijd verder te zetten" en eisen vrijlating Catalaanse ministers ADN

Bron: Belga 0 EPA In Barcelona zijn vandaag tijdens een regionale stakingsdag duizenden mensen samengekomen voor het Catalaanse parlementsgebouw uit "woede" tegen de Spaanse regering en om de vrijlating van de opgesloten afgezette Catalaanse ministers te eisen.

Het was de onafhankelijke vakbond CSC die had opgeroepen tot de staking. Ongeveer 8.000 mensen trokken daarop de straat op, zegt de lokale politie.

"Vrijheid" voor de "politieke gevangenen", eisten de betogers. Daarnaast ook veel vocale steun voor de naar België gevluchte afgezette premier Carles Puigdemont. "Puigdemont is onze president", "Dit is geen justitie maar een dictatuur" en "bezetters buiten!" waren maar enkele van de vele slogans die de betogers zongen voor de Generaliteit van Catalonië, in het hart van Barcelona.

De woordvoerders van de twee separatistische cultuurorganisaties wiens leiders, Jordi Cuixart en Jordi Sanchez, gevangen zitten, spraken de menigte toe: "We zijn met duizenden op straat gekomen voor deze nieuwe staking om te eisen dat de regering de repressie tegen de Catalaanse instellingen onmiddellijk stopt", zei Marcel Mauri van Omnium Cultural. Agusti Alcoberro van de Catalaanse Nationale Assemblee (ANC) sprak op zijn beurt van "een aanslag op de democratie en de vernedering van het Catalaanse volk". "We zullen blijven strijden", verzekerde hij.

Dertig procent van de scholen in Catalonië bleef gesloten, er waren wel opvallend meer winkels die gewoon openbleven dan tijdens de algemene staking van 3 oktober.

