Duizenden betogers in Bangkok tegen ondemocratische regering en streng beschermde monarchie NLA

16 augustus 2020

15u14

Bron: Belga 2 In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zo'n 10.000 mensen volgens de politie de straat opgegaan voor een pro-democratische demonstratie. Het gaat om het grootste protest sinds de staatsgreep van 2014 die de huidige premier aan de macht hielp en volgt op de bijna dagelijkse demonstraties van de afgelopen weken.

De demonstranten, voornamelijk studenten, hebben drie eisen: de regering moet stoppen met burgers en politieke tegenstanders te intimideren, een nieuwe grondwet opstellen en het parlement ontbinden om tot een meer democratische regeringsvorm te komen. Ze willen hervorming van de macht, waaronder de monarchie. Daarmee wordt een diep taboe doorbroken in de Thaise samenleving, waar de monarchie door een strenge majesteitswet beschermd wordt. Die wet bestraft commentaar op de koning, koningin, troonopvolger of regent met maximaal vijftien jaar gevangenis.

De manifestanten bezetten onder meer een van de drukste kruispunten van de stad. Ze zongen “weg met de dictatuur” en zwaaiden met papieren duiven als symbool voor de vrede. In de stad is veel politie op de been.

Onlangs werden vooraanstaande leden van de pro-democratische beweging gearresteerd op grond van verschillende aanklachten, waaronder opruiing, waar tot zeven jaar gevangenisstraf op staat. De demonstraties namen een controversiële wending op 10 augustus toen sommige sprekers op een bijeenkomst openlijk kritiek uitten op de constitutionele monarchie van Thailand, waardoor er politieke spanningen ontstonden.