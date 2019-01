Duizenden betogers in Athene tegen akkoord over nieuwe naam Macedonië bvb

20 januari 2019

15u13

Bron: Belga 0 Duizenden mensen zijn vanmiddag in het centrum van Athene bijeengekomen om te protesteren tegen het akkoord over de nieuwe naam van Macedonië. Het Griekse parlement moet de naam Noord-Macedonië binnenkort bekrachtigen.

Tot de betoging was opgeroepen door een "strijdcomité voor de Grieksheid van Macedonië". Honderden autocars uit het hele land, vooral uit het noorden van Griekenland, kwamen in het centrum van Athene aan met duizenden betogers.

De meeste manifestanten droegen Griekse vlaggen, wat een zee van blauw en wit gaf op het Syntagmaplein voor het parlement. "Referendum over (de naam van) Macedonië" stond op een groot spandoek. Onder de manifestanten waren enkele orthodoxe groepen.



De politie was met bijna 2.000 manschappen, drones en helikopters ter plaatse. Het stadscentrum was afgesloten voor het verkeer en de metrostations bij Syntagma waren dicht.

Politieagenten zetten al de wapenstok en pepperspray in om een groep van rechtsextremisten te verhinderen tot de binnenplaats van het parlement door te dringen. De manifestanten scandeerden slogans als "politici - verraders". Ze gooiden met stenen en voetzoekers naar de agenten. De politie kreeg de toestand snel onder controle.

Republiek Noord-Macedonië

Het akkoord dat Athene en Skopje in juni 2018 sloten, geeft het kleine Balkanland de naam Republiek Noord-Macedonië. Het Macedonische parlement keurde de nieuwe naam tien dagen geleden goed, het Griekse parlement stemt er volgende week over.

Vooral in de noordelijke Griekse provincie Macedonië vinden veel inwoners dat de naam Macedonië uitsluitend tot het Griekse historische erfgoed behoort.