Duizenden betogers belegeren luchthaven Hongkong, demonstranten laten metro onderlopen TT

01 september 2019

15u22

Bron: Belga, ANP 6 Duizenden demonstranten hebben het vliegveld van Hongkong vandaag belegerd. Ze verzamelden zich op een parkeerplaats voor de luchthaven en wierpen barricades op ondanks de politieaanwezigheid binnen. Toen de politie speciale eenheden liet komen, beëindigden de betogers hun actie op de luchthaven om later te hergroeperen aan een metrostation.

De betogers, die gevolgd werden door de oproerpolitie, kwamen samen aan het station Tung Chung. Ze lieten het onderlopen met brandslangen en spoten graffiti. De treinen op de Tung Chung-lijn werden opgeschort. Een menigte drong ook binnen in een nabijgelegen winkelcentrum. Anderen bezetten een plein, waar haastig barricades opgetrokken werden. Tung Chung is een van Hongkongs vele ‘nieuwe steden’. Er staan hoge torengebouwen, aan de voet van de bekende bergen van het eiland Lantau.

Hongkong was ‘s ochtends nog aan het bekomen van het geweld van de nacht ervoor. De metro werd toen gesloten, nadat de politie pendelaars en betogers in de trein had aangevallen met pepperspray en de wapenstok. Maar vandaag verschoven de protesten naar de luchthaven, waar de spanningen snel escaleerden. De politie verdreef een handvol betogers uit de luchthaven, maar op de parking en aan een busterminal verzamelde toch een menigte.

De politie, gewapend met schilden en wapenstokken, vormde snel een cordon aan de belangrijkste ingangen. De betogers begonnen steeds luider slogans te scanderen. De luchtvaartautoriteiten lazen via een luidspreker een bevel af aan de betogers, maar slaagden er niet in om hen te laten vertrekken.

Bussen

De overheid legde de snelle treinverbinding met de luchthaven stil in de namiddag. Maar bussen met toeristen en andere passagiers bleven wel toestromen op de luchthaven. Buiten bouwden betogers barricades om te vermijden dat de politie uit het gebouw kon. Tegelijkertijd stroomden politievoertuigen toe. Toen meer oproerpolitie kwam, vluchtte een aantal betogers weg met bussen.

Nadien vertrok een groep van enkele honderden betogers, gewapend met gasmaskers en beschermende brillen, naar het dichtstbijzijnde metrostation. Terwijl ze vertrokken, richtten betogers barricades op om de politie op afstand te houden. Ze spoten brandblussers leeg op de weg.

Het vliegverkeer ging tijdens de actie door, al werden vertragingen verwacht. Reizigers hadden door de actie moeite om de vertrekhal te bereiken. Ze werden ver voor de luchthaven afgezet en moesten te voet met hun bagage verder.

In Hongkong komen nu al drie maanden duizenden betogers op straat. Drie weken geleden belegerden de demonstranten het vliegveld ook al. Toen moest het vliegverkeer twee dagen worden stilgelegd. Aanvankelijk was het protest gericht tegen een maatregel die uitlevering aan moederland China mogelijk zou maken, maar intussen is de beweging uitgegroeid tot een bredere oproep tot meer democratie. Vrijdag werden nog drie leiders van de protestbeweging opgepakt, net als drie pro-democratische politici.