Duizenden betogen in Virginia tegen strengere wapenwetgeving LH

20 januari 2020

20u30

Bron: Belga 1 In de hoofdstad van de Amerikaanse staat Virginia, Richmond, zijn duizenden mensen op straat gekomen om te betogen voor het recht op het bezit en het dragen van een vuurwapen. Zij willen dat het parlement van de staat geen beperkingen oplegt.

Het gaat om een jaarlijkse betoging. Maar dit jaar kreeg ze meer betekenis en daagde er veel meer volk op dan in het verleden. Bij de laatste verkiezingen hebben de Democraten de meerderheid verworven in het parlement van de staat Virginia. Zij zijn van plan de wapenwetgeving aan te scherpen.

De protestplannen deden de Amerikanen denken aan de extreemrechtse ‘Unite the Right’ rellen in 2017 in Charlottesville, ook in Virginia. Toen kwam een 32-jarige vrouw om het leven nadat een extreemrechtste demonstrant met opzet in een groep tegenbetogers reed.

De autoriteiten van Virigina vreesden dat extreemrechtse groepen van de gelegenheid zouden gebruik maken om zich meer te profileren, wat bezorgdheid omtrent geweld aanwakkerde. Maar er was geen zichtbare aanwezigheid van ‘white supremacy’-groepen te merken.

Wel waren er anti-regeringsmilitanten, waarbij sommigen hevig bewapend en gemaskerd waren. Het gevaar voor rellen daalde ook omdat linkse groepen en voorstanders van wapenbeperking in grote meerderheid verzaakten aan tegenbetogingen uit bezorgdheid omtrent hun veiligheid.

President Donald Trump hitste via Twitter nog wat op: "De Democratische Partij (...) in Virginia is hard aan het werk om uw rechten in het Tweede Amendement (op de grondwet) weg te nemen. Dit is nog maar een begin. Laat dit niet gebeuren, STEM REPUBLIKEINS in 2020! ".

Onder de betogers waren er ook fikse aanhangers van het Republikeinse staatshoofd. Sommigen droegen opschriften als "God, Wapens, Trump".