Duizenden Argentijnse vrouwen op straat tegen vrouwenhaat Daimy Van den Eede

06 december 2018

07u56

Duizenden Argentijnse vrouwen zijn gisteren op straat gekomen om te protesteren tegen geweld tegenover vrouwen. Ze zijn vooral geschokt over de beslissing van de rechtbank over de moord op de zestienjarige Lucia Perez. Zij werd in 2016 verkracht en vermoord door twee mannen, maar die kwamen er vanaf met een lichte straf.

Volgens de rechtbank ging het om seks met wederzijdse toestemming en stierf ze aan een overdosis drugs. De twee daders werden veroordeeld tot acht jaar cel voor het verkopen van drugs aan een minderjarigen.