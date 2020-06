Duizenden Amerikanen op straat om afschaffing slavernij te herdenken, Trump reageert woedend op neerhalen standbeeld TT

20 juni 2020

07u32

Bron: Belga 2 In verschillende Amerikaanse steden zijn duizenden mensen op straat gekomen naar aanleiding van “Juneteenth". Ze herdenken op die manier de afschaffing van de slavernij in de VS, meer dan 150 jaar geleden. Dit jaar krijgen de herdenkingen extra aandacht, vanwege de grote antiracismeprotesten die plaatsvonden na de dood van George Floyd door politiegeweld.

"Juneteenth", of "Freedom Day, vindt elk jaar op 19 juni plaats. Op die dag werd in 1865 - kort na de Amerikaanse burgeroorlog - met een proclamatie in de staat Texas het einde van de slavernij afgekondigd.

Alleen al in de stad New York namen op verschillende plaatsen duizenden mensen deel aan demonstraties tegen discriminatie en voor gelijke rechten. De gebruikelijke optocht in de wijk Harlem werd wegens de coronapandemie wel afgelast.



Burgemeester Bill de Blasio kondigde op een persconferentie ook aan dat "Juneteenth" vanaf volgend jaar een feestdag zal zijn in de stad New York. Daardoor zullen onder meer de scholen dichtblijven op 19 juni. De metropool volgt daarmee het voorbeeld van de staat New York en van verschillende andere Amerikaanse staten.

Manifestanten halen standbeeld Geconfedereerde generaal neer in Washington

Aanhangers van de Black Lives Matter-beweging hebben in Washington DC dan weer het enige standbeeld van een generaal van de Geconfedereerde Staten van Amerika neergehaald. Dat is te zien op beelden van ABC7 News.

Op de beelden is te zien hoe tientallen betogers met behulp van een touw, en “Black Lives Matter” scanderend, het standbeeld neerhalen van Albert Pike, generaal in het leger van de Geconfedereerde Staten van Amerika ten tijde van de Burgeroorlog in de jaren 1860. Pike is de enige legerofficier van de Geconfedereerde Staten die een standbeeld kreeg in Washington D.C., op het Judiciary Square. Pike kreeg na de Burgeroorlog gratie van president Andrew Johnson.

President Donald Trump tweette dat de politie van Washington “D.C. haar werk niet doet terwijl ze toekijkt hoe een beeld wordt neergehaald en verbrand. Deze mensen moeten onmiddellijk worden gearresteerd. Een schande voor ons land!”

The D.C. Police are not doing their job as they watch a statue be ripped down & burn. These people should be immediately arrested. A disgrace to our Country! @MayorBowser Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

And protesters just toppled the Albert Pike statue in DC pic.twitter.com/gEzJm0OYjd Perry Stein(@ PerryStein) link

UPDATE: The statue for Confederate general Albert Pike has been toppled over and lit on fire by protesters. @wusa9 #Juneteenth pic.twitter.com/g5aTWLYf2h Tom Dempsey(@ KCTomDempsey) link

While protesters are scaling the Albert Pike statue, figuring out where to wrap the ropes, a group of people are on the ground are holding on to the ropes. Another group is forming a circle around them, standing between them and cops. Police are not intervening pic.twitter.com/o2AVV9AnPO Perry Stein(@ PerryStein) link