Duizenden Amerikanen op de vlucht voor overstromingen na ‘bomcyloon’ LB

19 maart 2019

12u42 0 Duizenden mensen moeten gedwongen hun woningen verlaten nadat een zogenaamde ‘bomcycloon’ met zware sneeuw- en hagelstormen voor overstromingen zorgde in grote delen van het Amerikaanse Midwesten. Daarbij vielen al drie doden.

Van Nebraska tot Kansas en van Missouri tot Illinois worden mensen geëvacueerd en in sommige delen van het land wordt gevreesd dat de situatie nog erger zal worden. De gouverneurs van Nebraska, Iowa en Wisconsin hebben de noodtoestand uitgeroepen.

“Dit zijn de meest verwoestende en uitgestrekte overstromingen die we in Nebraska ooit hebben meegemaakt. In 2011 duurde het 108 dagen vooraleer het waterpeil begon te zakken, dit jaar staat het water tot anderhalve meter hoger”, tweette gouverneur Pete Ricketts gisteren.

Wat de storm zo uitzonderlijk maakt, zijn de zware rukwinden. Meteorologen spreken daarom van een ‘bomb cyclone’, vergelijkbaar met een orkaan van categorie één. De storm gaat niet enkel gepaard met veel sneeuwval, maar ook met hagelbuien. Zo’n uitzonderlijke ‘bomb cyclone’ ontstaat wanneer de luchtdruk heel snel daalt. Een storm kan dan snel veranderen in een cycloon. Verwacht wordt dat de overstromingen in onder meer Nebraska nog dagenlang zullen aanhouden.