Duizenden aanhangers van Maduro protesteren in Venezuela tegen rapport van VN-mensenrechtencommissaris kv

14 juli 2019

02u19

Bron: Belga 0 In de Venezolaanse hoofdstad Caracas hebben zaterdag duizenden aanhangers van president Nicolas Maduro gemanifesteerd uit protest tegen het rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet. Die had in haar verslag de "erosie van de rechtstaat" in Venezuela aan de kaak gesteld.

De linkse oud-presidente van Chili was van 19 tot 21 juni op bezoek in het land en hekelde in een rapport de mistoestanden in Venezuela. Zo gewaagde ze onder andere van de duizenden mensen die door de veiligheidsdiensten werden gedood.

Ambtenaren, militanten en leden van de pro-Maduro milities trokken zaterdag, gekleed in het rood, door de straten van het stadscentrum om hun ongenoegen te laten blijken over de conclusies van de diplomate. "Het Venezolaanse volk mobiliseert zich om uiting te geven aan hun afwijzing van de leugens en de manipulaties", maakte president Maduro zich sterk op Twitter. Zelf nam hij niet deel aan de manifestatie. De nummer twee aan de macht, Diosdado Cabello, verweet Bachelet dat ze onder de druk van de Verenigde Staten en "compleet bevooroordeeld" rapport inleverde.



Venezuela beleeft momenteel de ergste economische crisis uit zijn recente geschiedenis. Daarnaast is er een nu al maanden durende machtsstrijd aan de gang tussen Maduro en oppositieleider Juan Guaido, die zichzelf uitriep tot interim-president. De gesprekken om tot een akkoord te komen tussen beide partijen vorderen maar zeer moeizaam.