Duizenden aanhangers van Assad de straat op na aanval

14 april 2018

19u36

Bron: ANP 0 Na de luchtaanvallen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten zijn duizenden Syriërs de straat op getrokken om hun regering te steunen.

In de hoofdstad Damascus vierden honderden mensen president Bashar al-Assad op het centrale Umayyad-plein. Ze staken foto's van het staatshoofd op, zwaaiden met Syrische vlaggen en riepen slogans die het leger en Al-Assad prezen.

Ook in Aleppo, de stad in het noorden waar jarenlang gevochten werd, betuigden honderden mensen hun steun aan de regering en haar bondgenoot Rusland. Veel van de betogers waren er blijkbaar van overtuigd dat de Syrische luchtafweer de raketten onderschept had.

Volgens Washington troffen alle projectielen doel. Rusland zei daarentegen dat Syrië een groot deel ervan onderschept had.