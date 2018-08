Duizend Venezolaanse vluchtelingen in Brazilië overgeplaatst na spanningen aan grens IVI

22 augustus 2018

06u30

Bron: Belga 0 In Brazilië zullen meer dan duizend Venezolaanse migranten vanuit de noordelijke staat Roraima worden overgebracht naar andere plaatsen in het land. Dat heeft de regering gisteren aangekondigd na de gewelddadige rellen die zaterdag in de grensplaats Pacaraima waren uitgebroken tussen vluchtelingen en de lokale bevolking.

De migranten zullen eind deze maand nog vanuit de regionale hoofdstad Boa Vista worden overgebracht naar verscheidene steden elders in Brazilië. Eerder dit jaar zijn al 820 Venezolanen overgebracht naar onder meer Sao Paulo (in het zuidoosten) en Manaus (in het noorden) om de staat Roraima te ontlasten.

Knuppels en vuurpijlen

Zaterdag hebben inwoners van Pacaraima - een plaats met ongeveer 12.000 bewoners - een vluchtelingenkamp met knuppels en zelfgebouwde vuurpijlen aangevallen en tenten in brand gestoken. Eerder was een winkelier naar verluidt overvallen door Venezolanen en gewond geraakt.

De Braziliaanse president Michel Temer heeft omwille van die gespannen situatie dit weekend extra soldaten naar Pacaraima gestuurd. Er waren al 31 militairen aanwezig, daar zijn er nu 120 bijgekomen.

127.000 vluchtelingen

Na de gewelddadige aanvallen zijn al zo'n 1.200 Venezolaanse vluchtelingen uit Pacaraima naar hun land teruggekeerd. In totaal zijn sinds begin 2017 al ruim 127.000 inwoners uit Venezuela, waar een zware economische en politieke crisis woedt, naar Brazilië gevlucht.