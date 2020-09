Duizend politiemensen Wit-Rusland 'virtueel ontmaskerd' PVZ

20 september 2020

14u33

Bron: ANP/DPA 1 Via een Twitteraccount van tegenstanders van het regime van president Aleksandr Loekasjenko zijn duizend namen van Wit-Russische politiemensen online gezet. De bedoeling van het 'virtueel ontmaskeren' is de regering onder druk te zetten om een eind te maken aan het politiegeweld tegen degenen die tegen Loekasjenko demonstreren.

"Daar gaan we. Als jullie onze mannen doden en onze vrouwen in elkaar slaan, denk dan niet dat jullie je voor eeuwig achter jullie bivakmutsen kunnen verschuilen. De eerste van Loekasjenko's bullebakken", meldt het Twitter-account @NEXTA_tv. De tweet bevat een link naar een Google-document met duizend namen en geboortedata.

NEXTA zegt in bezit te zijn van bijna alle namen van leden van de oproerpolitie. Als het bekendmaken van de eerste duizend niet tot het gewenste resultaat leidt, worden meer namen gepubliceerd. NEXTA, de organisatie die via sociale media oproep tot de vele betogingen, heeft de lijst verkregen via hackers. Het ministerie van Binnenlandse Zaken reageerde dat de verantwoordelijken van het datalek gevonden en gestraft zullen worden.

Sinds de gecontesteerde herverkiezing van de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko zijn al duizenden tegenstanders gevangen genomen. Bij de vrouwenbetoging in Minsk, die intussen steeds op zaterdag plaatsvinden, werden gisteren ruim 300 vrouwen opgepakt. Honderden van de opgepakte tegenstanders zijn mishandeld en gefolterd. De VN hebben het geweld scherp veroordeeld.

Ook vandaag trekken demonstranten in vele steden de straten op. De regering zet opnieuw honderden agenten en soldaten in om nieuw massaprotest te verhinderen. In de hoofdstad stromen demonstranten vanuit verschillende richtingen toe in het centrum. Een journalist ter plaatste stelde vast dat aan het Paleis van de Republiek, een belangrijk regeringsgebouw, zwaarbewapende soldaten de wacht houden. Net als de voorbije zondagen staat de grootste troepenmacht opgesteld aan het presidentieel paleis.