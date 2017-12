Duizend Grieken krijgen 1.000 euro cadeau omdat ze met kaart betalen LB

13u28

Bron: ANP 0 Duizend Grieken krijgen elk 1.000 euro omdat ze in oktober hun inkopen met een bankkaart hebben betaald. De Griekse overheid organiseerde een loterij om cashloze betalingen te stimuleren. Cash nodigt immers uit tot btw-ontduiking.

De loterij heeft resultaat gehad. "We hebben 20 procent meer btw-inkomsten binnengekregen dan vorig jaar", zei viceminister van Financiën Katerina Papanatsiou vandaag aan Griekse media. De premie van 1.000 euro is belastingvrij en in december zullen er opnieuw lotingen zijn.

Enkele jaren geleden waren kaartbetalingen in Griekenland nog ongewoon. Dat bevorderde belastingontduiking. Kaartbetalingen worden geregistreerd, samen met de verschuldigde btw. Sommige ambachtslieden durven wel nog twee prijzen hanteren: de ene met btw, de andere zonder btw en zonder kasticket.