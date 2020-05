Duizend doden bij geweld tussen Zuid-Soedanese bevolkingsgroepen JOBR

20 mei 2020

Bron: DPA 0 Bij geweld tussen twee bevolkingsgroepen afgelopen weekend in Zuid-Soedan zijn bijna 1.000 mensen omgekomen. Dat melden de autoriteiten woensdag. Gewapende leden van een militie zijn meerdere dorpen in het in het centrum van het land binnengevallen. Volgens districtshoofd John Dak Gatluak zijn 500 aanvallers en 490 dorpelingen omgekomen. Begin deze week was er nog sprake van 80 doden. Volgens Gatluak gaat het om een vergelding voor een gelijkaardige aanval, in februari.

In het jongste land ter wereld komt het wel vaker tot dit soort geweld. Meestal ligt een conflict over land of vee aan de basis. Na conflicten die al tientallen jaren duren, beschikt een aanzienlijk deel van de bevolking over wapens. Bij de aanval van afgelopen weekend beschikten de militieleden over raketwerpers en machinegeweren. Er kwam ook een Zuid-Soedanese medewerker van Artsen zonder Grenzen om. Dat deelde de ngo dinsdag mee.

Vredesakkoord

De laatste burgeroorlog in Zuid-Soedan werd in 2018 formeel beëindigd met een vredesakkoord. Pas begin dit jaar slaagden de vroegere rivalen, president Salva Kiir en zijn vicepresident Riek Machar, erin een overgangsregering samen te stellen, maar die regering is heel fragiel.

Miljoenen Zuid-Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en buitenland, en zijn aangewezen op humanitaire hulp. Het land word al lange tijd getroffen door opeenvolgende crisissen.