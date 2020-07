Duizend Amerikaanse soldaten worden in Polen opgesteld ISA

31 juli 2020

11u44

Bron: Belga 0 De Poolse minister van Defensie heeft vrijdag gezegd dat "minstens duizend" Amerikaanse militairen in Polen zullen worden opgesteld, alsook een bevelstructuur voor de oostelijke flank van de NAVO. De verklaring van Mariusz Blaszczak komt twee dagen nadat de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper de terugtrekking van ongeveer 12.000 Amerikaanse soldaten uit Duitsland had aangekondigd.

"We krijgen in Polen een Amerikaans korpscommando. Dit commando zal de troepen leiden die op de hele oostflank van de NAVO opgesteld zijn", voegde de Poolse minister eraan toe.

Woensdag had Mark Esper aangekondigd dat van de ongeveer 34.500 militairen die vandaag in Duitsland gelegerd zijn, er ongeveer 6.400 naar de Verenigde Staten gerepatrieerd worden, terwijl 5.600 anderen naar andere NAVO-landen verplaatst worden, van wie ongeveer 2.000 naar Italië en België. In België is in Bergen al het opperbevel van de NAVO-troepen gevestigd.