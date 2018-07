Duivelskoppel verkracht jarenlang adoptiedochter, met verwekt kind verdienen ze grof geld Sven Van Malderen

Bron: Daily Mail 5 In San Antonio heeft een meedogenloos koppel hun adoptiedochter jarenlang verkracht. Abigail Alvarado (28) beviel in die periode van drie kinderen, die ze stuk voor stuk aan hen moest afstaan. Als klap op de vuurpijl schreef het duivelse duo aan een van die kleintjes magische krachten toe: de lokale bevolking geloofde dat het meisje een mirakelkind was dat kanker kon genezen en haalde gul de portefeuille boven. Op die manier verdienden ze dus ook nog eens grof geld. Laura Castillo werd nu veroordeeld tot 33 jaar cel voor haar grote aandeel in de zaak, haar echtgenoot Eusebio mag zich allicht aan een nog zwaardere straf verwachten.

In 2014 vond Abigail de moed om het onophoudelijke misbruik aan te geven bij de politie. Ze vertelde aan agenten dat de wreedheden vijftien jaar geleden begonnen waren, toen ze amper negen jaar oud was.

Het meisje is een nicht van het koppel. Ze werd weggehaald bij haar alcoholverslaafde moeder en bij de Castillo's ondergebracht. Later adopteerden die haar ook officieel.

In een interview met 'Express News' vertelde Abigail hoe Eusebio bijna meteen na haar aankomst bij haar in bed kroop. "Ik vertelde dat tegen Laura, maar ze legde dat naast zich neer. Ze geloofde me niet."

Draagmoeder

Het gezin verhuisde in 2001 naar Texas. "Hij begon me te verkrachten toen ik 13 jaar oud was. Laura hielp hem daarbij, ik werd vaak geslagen en uitgescholden. Ze zei ook dat ik een 'draagmoeder' voor het koppel moest worden."

Toen Abigail de eerste keer zwanger raakte van Eusebio's kind probeerde ze haar buik zo veel mogelijk te verbergen op school. Ze loog tegen de andere leerlingen over de vader, het was zogezegd een jongen uit een andere school.

De buren hadden helemaal niets door: zij gingen ervan uit dat Laura en Eusebio de trotse ouders waren.

Nochtans was het wel degelijk Abigail die op zeventienjarige leeftijd bevallen was. Daarna zouden nog een tweede dochter en een zoon volgen. Abigail zweeg al die tijd tijd omdat haar kinderen anders de rekening gepresenteerd zouden krijgen.

Kapel

In 2009 verhuisde het gezelschap naar San Antonio. Daar richtten ze in hun tuin een kapel op, ter ere van de Katholiek Apostolische Kerk. De volgende jaren zouden duizenden donaties binnenstromen omdat iedereen klakkeloos geloofde dat de dochter van Abigail kankerpatiënten kon genezen.

Abigail heeft haar redding uiteindelijk te danken aan een zekere Rudy Alvarado. Tegen hem durfde ze de waarheid opbiechten, hij bood haar uiteindelijk ook de kracht om naar de politie te stappen.

Toen het leven van Laura in 2014 aan een zijden draadje hing, was er geen twijfel meer mogelijk: ze moest en zou ontsnappen. "Eusebio zei dat hij en ik zouden overblijven, als zij zou sterven. We zouden dan trouwen, nog meer kinderen krijgen en onze praktijk met de kapel verderzetten. Voor de buitenwereld leek het alsof we vader en dochter zijn, maar in feite zouden we een gehuwd stel zijn. Dat is een beeld dat ik niet kon verdragen."

Geldinzamelingsactie

En dus zocht Abigail eindelijk hulp. Eusebio en Laura hadden nu geen andere keuze meer dan te vluchten. Pas twee jaar later werd een spoor van hen teruggevonden: Laura was via GoFundMe een geldinzamelingsactie gestart om de kosten voor haar slechte gezondheid op te vangen en had daar als locatie San Juan (Texas) opgegeven. Eusebio werd uiteindelijk gearresteerd in februari 2017, Laura zou vier maanden later tegen de lamp lopen.

Abigail is intussen getrouwd met haar reddende engel Rudy. Ze zorgt als een moederkloek voor haar drie kinderen en heeft intussen ook de band met haar natuurlijke moeder hersteld.