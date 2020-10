Duitslands populairste viroloog: “Ga een week voorafgaand aan familiebezoeken in quarantaine” TTR

07 oktober 2020

09u23

Bron: Die Welt 2 Viroloog Christian Drosten, momenteel dé beroemdste wetenschapper van Duitsland, stelt voor dat mensen en hun feestgenoten gedurende een week op voorhand in quarantaine kunnen gaan om het risico op besmetting te verkleinen tijdens de kerstvakantie. Dat zegt hij in de Duitse krant ‘Die Welt’.

Drosten pleit voor een vrijwillige quarantaine voorafgaand aan familiebezoeken. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld met Kerstmis het risico op infectie verkleinen. “Het principe van pre-quarantaine is volgens mij een goed idee”, aldus Drosten. Dat betekent “dat mensen sociaal contact zo veel mogelijk moeten vermijden gedurende een paar dagen, idealiter een week, voordat ze hun familie bezoeken. Dit zou een aanpak kunnen zijn voor de herfst- en kerstvakantie.”

“Natuurlijk moet iedereen individueel nadenken hoe dit in het dagelijkse leven toe te passen”, gaat Drosten verder. “Hoe doe je dat met de kinderen die naar de kinderopvang of school moeten? En kun je telewerken of moet je vergaderingen blijven bijwonen?” De Duitse viroloog benadrukt dat mensen altijd waakzaam moeten zijn. “Totale veiligheid bestaat niet. Er zijn altijd risico’s”, klinkt het.

Cijfers

Sinds de tweede helft van april lag het aantal coronabesmettingen in Duitsland nooit zo hoog. Het Robert Koch Institut (RKI) maakte deze ochtend bekend dat op een dag tijd 2.828 nieuwe besmettingen werden geteld. Dat zijn er weer 150 meer dan afgelopen vrijdag, wat toen het hoogste aantal was sinds de tweede helft van april. Er waren ook 16 nieuwe sterfgevallen, vier meer dan een dag eerder. Sinds het begin van de pandemie zijn bij de oosterburen al 9.562 mensen overleden.

Ook het aantal patiënten op de intensive care-afdelingen neemt toe in Duitsland. In Duitsland liggen daar nu 449 patiënten, van wie er 219 beademd worden. Een week eerder waren dat er nog 352, van wie er toen 195 beademd werden. Het reproductiegetal voor heel Duitsland ligt vandaag op 1,15, net iets lager dan de 1,21 van een dag eerder.

Het totaal aantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 306.086.

Lees ook:

Duitslands populairste viroloog doodt corona met zijn ogen (+)