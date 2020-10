Exclusief voor abonnees

Duitslands populairste viroloog doodt corona met zijn ogen

Sterre Lindhout

05 oktober 2020

10u00

Bron: De Morgen

Zijn podcast behoort tot de best beluisterde in Duitsland en zijn fans fantaseren over hem als romantische date. Of als bondskanselier. De Duitse viroloog Christian Drosten is een fenomeen geworden. Er is zelfs een punkband die zijn heldendaden bezingt. In de clip doodt Drosten virussen met zijn ogen.