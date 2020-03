Duitsland zucht, maar Thaise koning viert in Beiers luxehotel vakantie met 20 vrouwen ADN

24 maart 2020

09u23

Bron: ANP, Belga 0 De Thaise koning Rama X doet stof opwaaien in Duitsland vanwege zijn verblijf in een luxehotel. Alle hotels in Duitsland zijn vanwege de coronacrisis voor toeristen gesloten, maar de Thaise monarch verblijft met zijn gevolg wel gezellig in het viersterren Grand Hotel Sonnenbichl in het mondaine wintersportoord Garmisch-Partenkirchen.

Duitse media berichten dat het hotel speciale toestemming heeft van de lokale autoriteiten om Rama X te huisvesten. Het is toegestaan omdat het een ‘homogene groep betreft die niet van samenstelling verandert’, melden deMaha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun autoriteiten. Het hotel geldt daarom nu niet als hotel, maar als woonhuis.

Uitstapjes

De Thaise koning, ook bekend als , is met onder anderen twintig vrouwen in de Beierse wintersportplaats neergestreken. Ondanks de uitgaansbeperkingen die in de Duitse deelstaat van kracht zijn, maakt hij ook geregeld uitstapjes in de stad. Op de fiets rijden ze door de straten.



Intussen is het aantal doden in Duitsland door het nieuwe coronavirus tot boven de honderd gestegen. Het Robert Koch-Institut meldt dinsdag dat er 28 nieuwe sterfgevallen waren, waarmee het totaal aantal doden op 114 komt.

Het aantal besmettingen groeide met 4.764, naar 27.436. Eerder was er voorzichtig optimisme over de groei die afvlakte. Dinsdag bleek dat de toename toch nog steeds groter wordt.

Reputatie

Op gebied van vrouwen heeft de wispelturige Thaise koning overigens geen al te beste reputatie. Bij zijn kroning eerder dit jaar pakte hij nog uit met zijn minnares naast hem op de troon. Maar even snel als ze kwam, moest ze ook weer de baan ruimen. En zij is lang niet de enige.

