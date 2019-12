Duitsland zet Russische ambassademedewerkers het land uit na moord op Georgiër in Berlijn TT

04 december 2019

12u26

Bron: Reuters, Belga 1 Het Duitse federale parket neemt het onderzoek naar de moord op een Georgische man, die deze zomer in Berlijn werd doodgeschoten, over. Ook wijst Duitsland twee medewerkers van de Russische ambassade uit. Het federale parket gelooft dat Rusland of de Tsjetsjeense autoriteiten achter de moord zitten, melden verschillende Duitse media.

Op 23 augustus werd een 40-jarige Tsjetsjeense Georgiër op klaarlichte dag in een Berlijns park doodgeschoten met een pistool met geluiddemper. Het slachtoffer werd geïdentificeerd als Zelimkhan Khangochvili, een voormalige Tsjetsjeense militaire bevelhebber die tijdens de Tweede Tsjetsjeense oorlog tegen Rusland vocht.

Getuigen van de moord spraken over een echte "executie". Meteen daarna werd een verdachte gearresteerd, een 49-jarige Rus genaamd Vadim Sokolov. Hij zit in de gevangenis in Berlijn, maar wil niets zeggen. Vanaf het begin werd Rusland verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het Kremlin ontkent.

Nu het federale parket van Karlsruhe de zaak officieel overneemt, betekent dat dat Duitsland Rusland of de Tsjetsjeense autoriteiten ervan verdenkt Khangochvili te hebben laten vermoorden, zo schrijft Der Spiegel. Dat staat ook in een mededeling van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn daarvoor “voldoende feitelijke aanwijzingen”, klinkt het.

Twee Russische ambassademedewerkers zijn bovendien met onmiddellijke ingang ‘personae non gratae’ (ongewenste personen) verklaard. Volgens het minister van Buitenlandse Zaken is de uitwijzing van de twee een gevolg van het feit dat de Russen “ondanks herhaalde vragen op hoog niveau niet voldoende hebben meegewerkt aan het onderzoek naar de moord”.

Ook vandaag nog heeft een woordvoerder van president Vladimir Poetin elke betrokkenheid ontkend. “Wat heeft dit te maken met Rusland?”, zo vroeg Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov zich af in een bericht aan het persagentschap Interfax. “Dit zijn verdenkingen gebaseerd op niets.”

De zaak doet denken aan de vergiftiging van Sergej Skripal, een voormalige Russische dubbelagent, in Engeland in maart 2018. De Britse autoriteiten hadden toen ook Rusland beschuldigd, maar dat land heeft altijd ontkend.

Das Auswärtige Amt hat heute zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft Berlin zu personae non gratae erklärt. Damit reagiert die Bundesregierung darauf, dass russische Behörden nicht hinreichend bei der Aufklärung des Mordes an Tornike K. am 23.8.19 mitgewirkt haben. pic.twitter.com/dhsTvLfGDQ Auswärtiges Amt(@ AuswaertigesAmt) link