Duitsland zet in op waterstof voor vergroening industrie YV

10 juni 2020

13u54

Bron: ANP 0 Duitsland zet vol in op waterstof om de industrie te helpen verduurzamen. De regering in Berlijn heeft daarom een plan met 38 maatregelen aangenomen om de productie en het gebruik van waterstof te stimuleren en de uitgaven aan infrastructuur, onderzoek en innovatie te vergroten.

In 2030 wil Duitsland de capaciteit hebben om 5 Gigawatt aan waterstof te kunnen opwekken. Vijf jaar later moet dat verdubbeld kunnen zijn. Daarbij richt het land zich vooral op zogeheten groene waterstof die door elektrolyse wordt gemaakt. Bij dat proces wordt water gescheiden in zuurstof en waterstof door middel van elektriciteit. Om die waterstof dan ook nog groen te laten zijn moet de benodigde stroom uit hernieuwbare bron komen, zoals wind- en zonne-energie.

Blauwe waterstof

Totdat alle benodigde waterstof op groene wijze kan worden opgewekt, is ook zogeheten blauwe waterstof toegestaan. Dat is waterstof die opgewekt is met stroom die met fossiele brandstoffen als kolen en gas is opgewekt, maar waarvan de CO2-uitstoot is afgevangen.

Om de doelen te bereiken trekt Berlijn 9 miljard euro uit voor onder meer lokale waterstofproductie. “We geven bedrijven nu een duidelijk raamwerk om hun investeringsbeslissingen te maken”, liet transportminister Andreas Scheuer weten.

Staalbedrijf Thyssenkrupp gaat alvast samenwerken met energiebedrijf RWE om waterstof op te wekken voor de staalproductie. Halverwege dit decennium zouden de eerste leveringen op gang moeten komen.