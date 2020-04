Duitsland zal nog niet goedgekeurd geneesmiddel gebruiken bij ernstig zieke patiënten kg

07 april 2020

17u23

Bron: Belga 3 Patiënten die zeer ernstig ziek zijn wegens een besmetting met het nieuwe coronavirus, kunnen binnenkort in Duitsland behandeling krijgen met het nog niet goedgekeurde middel remdesivir. Het Duitse geneesmiddeleninstituut (BfArM) heeft het licht daarvoor op groen gezet, zo meldde een woordvoerder. Het middel zal enkel worden gebruikt wanneer andere behandelingen niets hebben opgeleverd.

Remdesivir is een nieuwe virusremmer van Amerikaanse farmaceut Gilead en werd eigenlijk ontwikkeld in de strijd tegen ebola. Maar er zijn aanwijzingen dat het middel ook in te zetten is tegen het coronavirus. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) had het vrijdag aanbevolen bij ernstig zieke patiënten waarbij geen alternatieve behandeling meer mogelijk was, de zogenaamde "compassionate use".

Een woordvoerder van het Duitse geneesmiddelenagentschap benadrukt dat er nog geen uitspraak mogelijk is over de effectiviteit van de stof. Voorlopig zijn er alleen nog maar aanwijzingen, zo luidt het. "De resultaten van de lopende klinische onderzoeken moeten worden afgewacht."

Meer over gezondheid

ziekten

EMA

Gilead

Duitsland