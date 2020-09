Duitsland zal 1.553 extra vluchtelingen vanop Griekse eilanden opnemen KVE

15 september 2020

18u44

Bron: Belga 1 Duitsland wil 1.553 extra vluchtelingen vanop vijf Griekse eilanden opnemen. Dat heeft vicebondskanselier Olaf Scholz (SPD) dinsdag in Berlijn gezegd. Het gaat om 408 gezinnen met kinderen die in Griekenland al als kwetsbaar zijn erkend.

Vrijdag liet de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) al weten dat Duitsland 100 tot 150 jongeren zou opvangen van de in totaal 400 niet-begeleide minderjarigen die vanuit Griekenland naar verschillende EU-landen worden overgebracht. In een derde fase kunnen er nog extra mensen worden toegelaten, op voorwaarde dat er daarover een akkoord is met de andere Europese staten.

Eerder hadden de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) en Seehofer meegedeeld dat er bijkomend ongeveer 1.500 migranten van Griekse eilanden in Duitsland opgevangen zouden worden. Het voorstel zou ook al besproken zijn geweest met de Griekse regering.



Door de brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos werden meer dan 12.000 migranten dakloos. De Griekse politie pakte inmiddels enkele migranten op die ervan verdacht worden de brand te hebben aangestoken. De situatie in het kamp was eerder geëscaleerd nadat verschillende asielzoekers positief hadden getest op het coronavirus.