Duitsland wil voor bijna miljard euro gevechtsdrones leasen van Israël kv

29 mei 2018

19u47

Bron: Belga 0 Het Duitse ministerie van Defensie wil voor 895 miljoen euro gevechtsdrones van het type Heron TP voor negen jaar leasen van Israël. Dat blijkt uit een voorstel voor de begrotingscommissie van de bondsdag, die het Duitse persbureau dpa kon inkijken.

Als de begrotingscommissie instemt, zal de luchtmacht voor het eerst over een onbemand toestel beschikken dat groot genoeg is om ook wapens te dragen. Over de bewapening zal echter eerst beslist worden "na een uitvoerige grondwettelijke en ethische beoordeling".

De Bundeswehr beschikt al acht jaar over gehuurde Heron 1-verkenningsdrones. Over de aanschaf van gevechtsdrones wordt al jaren controversieel gediscussieerd. Op het einde van de vorige verkiezingsperiode had de SPD de aanschaf van gevechtsdrones nog geblokkeerd.

Meer over Israël

SPD