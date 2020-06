Duitsland wil opnieuw bootvluchtelingen uit Italië en Malta opvangen

YV

10 juni 2020

13u11

Bron: Belga

0

Duitsland wil binnenkort opnieuw bootvluchtelingen overnemen van Italië en Malta. Het land deed dat vroeger al, maar door de coronapandemie was dat tijdelijk stopgezet. “Dat er een onderbreking was, is louter aan de pandemie te wijten”, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) woensdag.