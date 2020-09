Duitsland wil ongeveer 1.500 migranten van Griekse eilanden opvangen HLA

15 september 2020

10u33

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) zijn het eens om bijkomend ongeveer 1.500 migranten van Griekse eilanden in Duitsland op te vangen. Het Duitse persagentschap DPA heeft dat dinsdag vernomen. Het voorstel moet wel nog afgestemd worden met coalitiepartner SPD.

Het zou gaan om gezinnen met kinderen, die in Griekenland al erkend zijn als hulpbehoevend. Het voorstel zou ook al besproken zijn met de Griekse regering. Seehofer had vrijdag nog bekendgemaakt dat Duitsland 100 tot 150 jongeren zou opvangen van de in totaal 400 niet-begeleide minderjarigen die vanuit Griekenland naar verschillende EU-landen worden overgebracht.

Het is nog niet duidelijk of de sociaaldemocraten zullen instemmen. SPD-voorzitter Saskia Esken had al geëist dat Duitsland bijkomend duizenden vluchtelingen uit Griekenland zou opnemen.



Door de brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos werden meer dan 12.000 migranten dakloos. De Griekse autoriteiten gaan ervan uit dat het vluchtelingenkamp door migranten in brand is gestoken. De situatie was er eerder geëscaleerd nadat verschillende asielzoekers positief hadden getest op het coronavirus.

