Duitsland wil minstens 100 miljard euro investeren in nieuwe maatregelen voor het klimaat PVZ

19 september 2019

17u25

Bron: AFP 3 De Duitse regering wil vrijdag een pakket maatregelen voor het klimaat goedkeuren. Het kostenplaatje daarvan zou tegen 2030 oplopen tot minstens 100 miljard euro. Dat blijkt uit een ontwerp dat nog besproken moet worden binnen de zogenaamde 'Grote Coalitie' (GroKo).

Vandaag in de late namiddag start een topbijeenkomst in de kanselarij, in aanwezigheid van Angela Merkel. De partijen die deel uitmaken van haar wankele coalitie tussen conservatieven en sociaaldemocraten moeten er tot een akkoord komen over een waslijst aan maatregelen. De verwachting is dat de besprekingen tot diep in de nacht doorgaan. Gedetailleerde aankondigingen zijn voor morgen.

Met de maatregelen wil Duitsland de koers bijstellen, aangezien het er nu naar uitziet dat het land de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 niet zal halen.

Doel 2030

Tegen 2030 wil Duitsland de uitstoot met 55 procent verminderen ten opzichte van 1990. Volgens de ontwerpovereenkomst wordt er tegen 2030 minstens 100 miljard euro geïnvesteerd. Waarvoor die investeringen precies dienen, is nog niet bekend. In het document verzekert Duitsland dat "de bijkomende investeringen voor de maatregelen ten voordele van het klimaat de conjunctuur ondersteunen" en het land economisch aantrekkelijker maken.

Concreet moet de regering het eens worden over maatregelen die dienen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de energiesector, de bouwsector, de landbouwsector, de industrie en de transportsector. Dat gaat van het promoten van openbaar vervoer, tot de verhoging van vliegtarieven en subsidies voor de ontwikkeling van elektrische wagens of propere individuele verwarming.