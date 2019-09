Duitsland wil kwart migranten opnemen die Italië via de zee bereiken ttr

14 september 2019

07u19

Bron: anp 8 Duitsland is bereid een kwart van de migranten op te vangen die Italië via de zee bereiken. Minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken heeft dat gisteren gezegd tegen de Süddeutsche Zeitung. Hij doet zijn uitspraken in aanloop naar een EU-bijeenkomst later deze maand waarop het migratievraagstuk aan de orde komt.

"Ik heb altijd gezegd dat ons migratiebeleid ook humaan is. We laten niemand verdrinken", aldus Seehofer. "Als alles blijft zoals besproken is, kunnen wij 25 procent van de uit zee geredde mensen die in Italië aankomen overnemen", zegt Seehofer die tegelijk aangeeft dat Duitsland tot nog toe ook telkens ongeveer een kwart van de migranten heeft overgenomen.

De minister wil vooral dat er een einde komt aan de "kwellende procedure" waarbij landen onderhandelen over hoeveel migranten ze overnemen als een schip weer mensen op zee heeft opgepikt. Volgens de krant zou ook Frankrijk bereid zijn een kwart van de migranten die in Italië aankomen, op te vangen.