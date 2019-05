Duitsland wil kalifaat-kinderen terughalen uit Syrië mvdb

31 mei 2019

19u34

Bron: ANP 0 Voor het eerst heeft de Duitse regering zich bereid verklaard om kinderen van uitgereisde IS-aanhangers uit Syrië terug te halen naar Duitsland. Volgens diverse media heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken dat verklaard in een lopende zaak voor de rechtbank in Berlijn.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde hiermee op de klacht van grootouders van twee minderjarige weeskinderen die zich momenteel in het vluchtelingenkamp al-Hol in de buurt van de Syrisch-Iraakse grens bevinden. Hun moeder zou gestorven zijn in de strijd om het laatste IS-bastion in Baghouz.



Onder verwijzing naar het Duitse staatsburgerschap van de meisjes en de rampzalige medische en humanitaire omstandigheden in het kamp, wilde advocaat Dirk Schoenian volgens het Rode Kruis in mei bij de rechtbank in Berlijn afdwingen de kinderen naar Duitsland te halen. De regering zou nu de kinderen van 2 en 4 jaar oud inderdaad naar Duitsland halen.



Schoenian vertelde de NDR, WDR en Süddeutscher Zeitung dat het “goed is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken nu zijn verantwoordelijkheid erkent”. Het is echter nog steeds onzeker wanneer er iets zal gebeuren. De omstandigheden in het vluchtelingenkamp zijn zorgwekkend. “Over twee of drie maanden zullen de kinderen misschien niet meer leven.”



Volgens de advocaat is de jongste van de meisjes de afgelopen dagen met acute gezondheidsproblemen naar een ziekenhuis overgebracht .



Child Focus maakte vorige week bekend dat recent zes vrouwen van Belgische IS-strijders uit al-Hol zijn ontsnapt. Ze kregen daarbij de hulp van mensensmokkelaars.