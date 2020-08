Duitsland wil grote bijeenkomsten langer verbieden en 50 euro boete voor niet dragen mondmasker HR

27 augustus 2020

10u13

Bron: ANP 3 Buitenland Het toenemend aantal coronabesmettingen noopt Duitsland tot een aanscherping van de maatregelen. De regering in Berlijn wil een minimumboete van 50 euro voor het niet respecteren van de mondmaskerplicht en grote evenementen zouden alvast tot eind dit jaar verboden worden, zo blijkt donderdagochtend uit regeringsdocumenten voor het overleg van de federale regering met de deelstaten.

Bondskanselier Angela Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten buigen zich donderdag over het stijgend aantal infecties in het land. Uit voorbereidende documenten blijkt onder meer dat de regering een boete van minstens 50 euro wil opleggen voor inbreuken op de mondmaskerplicht. Het dragen ervan is verplicht op het openbare vervoer en in winkels.

Daarnaast wil Merkel concerten, sportwedstrijden met publiek en andere grote evenementen alvast tot eind dit jaar verbieden. Er zouden wel uitzonderingen kunnen gemaakt worden in regio’s met een zeer laag besmettingsniveau, maar dan moet onder meer gegarandeerd worden dat alle aanwezigen uit de regio zelf komen. Private bijeenkomsten zouden beperkt moeten blijven tot 25 mensen.

Volgens het Robert Koch Instituut zijn er de voorbije 24 uur 1.507 nieuwe besmettingen geregistreerd bij onze oosterburen. Dat is nog steeds een pak minder dan tijdens de pieken van maart en begin april, maar zaterdag werd toch voor het eerst sinds eind april de drempel van 2.000 infecties per dag overschreden.

Toerisme

Een deel van de nieuwe besmettingen is te wijten aan de terugkeer van Duitse toeristen uit het buitenland. De regering neemt zich voor om de controles op het respecteren van quarantaineperiodes aan te scherpen. In Duitsland moeten mensen die uit risicogebieden terugkeren veertien dagen zelfisolatie in acht nemen.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn in Duitsland 237.936 besmettingsgevallen vastgesteld. In totaal overleden 9.285 mensen aan de gevolgen van een infectie.

Lees ook: Terwijl bij ons coronacijfers dalen, worstelen buurlanden met stijgend aantal besmettingen in tweede golf: dit is stand van zaken (+)