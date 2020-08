Duitsland wil grote bijeenkomsten langer verbieden en 50 euro boete voor niet dragen mondmasker HR

27 augustus 2020

10u13

Bron: ANP 2 Buitenland De Duitse regering van bondskanselier Angela Merkel wil het verbod op grote bijeenkomsten in het land verlengen tot het einde van het jaar. Duitsland wil ook een minimumboete van 50 euro invoeren voor mensen die in winkels en op het openbaar vervoer geen mondmasker dragen, wat vanwege het coronavirus wel verplicht is.

Dat staat in de regeringsstukken voor het overleg met de zestien deelstaten dat donderdagochtend begint. Het verbod op grote bijeenkomsten zoals volksfeesten, festivals en sportevenementen wordt dus mogelijk verlengd. Uitzonderingen zouden wel mogelijk zijn in regio's met weinig coronabesmettingen. In de privésfeer wordt voorgesteld bijeenkomsten te beperken tot maximaal 25 mensen.

De regering en de deelstaten praten over het invoeren van maatregelen vanwege de stijgende coronacijfers in Duitsland. Onder andere staat een strenger toezicht op naleving van quarantaineregels op de agenda, in combinatie met het vervallen van de gratis coronatest voor reizigers die uit risicogebieden terugkeren in Duitsland.



De groei van het aantal coronabesmettingen in Duitsland bleef het afgelopen etmaal redelijk stabiel. In totaal zijn in het land 237.936 besmettingsgevallen vastgesteld, terwijl 9.285 mensen aan de infectie bezweken.

Lees ook: Terwijl bij ons coronacijfers dalen, worstelen buurlanden met stijgend aantal besmettingen in tweede golf: dit is stand van zaken (+)