Duitsland wil betere bescherming tegen vijandige Chinese overnames Redactie

27 april 2018

19u14

Bron: Belga 2 De Duitse deelstaten willen een betere bescherming tegen ongewenste overnames door de Chinezen. Nu kan de overheid enkel zijn veto uitspreken als een buitenlandse speler minstens 25 procent van een Duits bedrijf overneemt. Maar de Bundesrat -dat de deelstaten vertegenwoordigt- wil dat percentage naar beneden. Een meerderheid van de Duitse deelstaten sprak zich vandaag uit voor een hervorming.

"De vetomogelijkheid moet in lijn worden gebracht met de huidige uitdaging rond de bescherming van nationale veiligheid", klinkt het. De deelstaten wijzen erop dat ook met een belang onder de 25 procent buitenlanders al veel invloed kunnen uitoefenen.

In de resolutie wordt niet uitdrukkelijk verwezen naar China, maar het is duidelijk dat de bezorgdheid vooral dat land betreft. Er wordt immers wel gesproken over landen met een "staatsgeleide economie", die niet alleen getracht hebben om industriële competenties en technologie over te nemen en een dominante positie in deze domeinen te verwerven, maar ook om cruciale infrastructuur te controleren.

De jongste jaren namen de Chinezen heel wat participaties in Duitse bedrijven, onder meer bij het Duitse autoconcern Daimler en robotfabrikant Kuka. De Chinezen aasden ook op een belang in stroomnetbeheerder 50hertz, maar zagen hun plannen gedwarsboomd door Elia.